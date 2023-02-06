В Уфе мужчина заблудился в лесу и едва не замерз насмерть

В Уфе спасли 46-летнего мужчину, который заблудился в лесу и едва не замерз насмерть Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе спасли 46-летнего мужчину, который заблудился в лесу и едва не замерз насмерть. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Потерявшийся житель позвонил в службу спасения около пяти часов утра 5 февраля. Он сказал, что заблудился в лесу между поселками Максимовка и Тимашево и без помощи спасателей не сможет найти дорогу. На его поиски выехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ.

– Спасатели все время находились с ним на связи, поэтому нашли «потеряшку» достаточно быстро. Когда сотрудники ПСО его обнаружили, уфимец сидел на снегу и очень сильно замерз, – рассказали в аварийном ведомстве.

Пострадавший сказал спасателям, что шел из Тимашево и не помнит, как оказался в лесу. На месте ему оказали первую помощь, а затем на носилках донесли до машины УГЗ. Сотрудники службу выехали навстречу бригаде скорой помощи и передали пострадавшего медикам.