Четыре человека пострадали в Башкирии при ДТП с ВАЗ-2110 и Lada Kalina

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками пострадали четыре человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария произошла вечером 5 февраля. По данным дорожной полиции, на 124 километре трассы Магнитогорск-Ира 63-летний житель Сибая за рулём ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и врезался в Lada Kalina, которой управляла 21-летняя девушка.

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали оба водителя, а также два пассажира из Kalina. Они обратились за медицинской помощью. В ходе разбирательства выяснилось, что управлявшая Lada девушка не имела водительских прав.