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НовостиОбщество5 февраля 2023 15:41

В Башкирии управляющая компания замуровала кошек в подвале

Общественник просит помочь животным
Источник:kp.ru
Фото: Роман Насыров

Фото: Роман Насыров

В Ишимбае произошел вопиющий случай в доме на Бульварной, 11. Управляющая компания, как сообщил эксперт ОНФ Роман Насыров, замуровала продухи в подвале вместе с бездомными кошками.

– Скажите пожалуйста, это разве не жестокое обращение с животными? Заделать продухи и оставить там бездомных кошек, – отметил Насыров.

По его словам, пока что животных через решетку кормит неравнодушная местная жительница, но они все равно находятся в опасном положении.

Насыров также добавил, что все обращения управляющая компания игнорирует. По его словам, это не разовый случай, а систематическое и бездушное отношение к меньшим братьям.