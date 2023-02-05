В Башкирии управляющая компания замуровала кошек в подвале

Фото: Роман Насыров

В Ишимбае произошел вопиющий случай в доме на Бульварной, 11. Управляющая компания, как сообщил эксперт ОНФ Роман Насыров, замуровала продухи в подвале вместе с бездомными кошками.

– Скажите пожалуйста, это разве не жестокое обращение с животными? Заделать продухи и оставить там бездомных кошек, – отметил Насыров.

По его словам, пока что животных через решетку кормит неравнодушная местная жительница, но они все равно находятся в опасном положении.

Насыров также добавил, что все обращения управляющая компания игнорирует. По его словам, это не разовый случай, а систематическое и бездушное отношение к меньшим братьям.