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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:56

В Башкирии пообещали морозы до -27 градусов

Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля
Источник:kp.ru

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 6 февраля. По предоставленным данным, в республике пообещали понижение температуры до -27 градусов.

В целом по республике существенных осадков не ожидают, ветер придет северный, но умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем составит от -2 до -7°, местами до -12°.

Без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днём -2,-7°, местами до -12°.