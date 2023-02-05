В Башкирии пообещали морозы до -27 градусов

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 6 февраля. По предоставленным данным, в республике пообещали понижение температуры до -27 градусов.

В целом по республике существенных осадков не ожидают, ветер придет северный, но умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем составит от -2 до -7°, местами до -12°.

Без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днём -2,-7°, местами до -12°.