В Башкирии наркокурьер выпрыгнул из полицейской машины и погиб под колесами другого авто

В Башкирии 34-летний мужчина пытался сбежать от полицейских и погиб, выпрыгнув на ходу из автомобиля. Уроженец республики, как выяснилось, был задержан 3 февраля в селе Красноусольский в качестве наркокурьера.

В настоящий момент известно, что погибшего задержали и посадили на заднее сидение автомобиля, чтобы повезти в отделение. Во время движения он смог открыть дверь в наручниках и выпрыгнуть.

Как только задержанный оказался на дороге, его сбила иномарка. В результате мужчина получил множественные травмы и скончался в скорой, передали в «РенТВ».