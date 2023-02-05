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НовостиОбщество5 февраля 2023 6:51

В Башкирии во время пожара нашли фрагменты человека

Огонь начался в жилом доме
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в ночь на 5 февраля в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. В результате случившегося на месте происшествия нашли фрагменты человека.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 1:54, на место выехали шесть человек и три единицы техники. Огонь начался в жилом бревенчатом доме. Фрагменты тела нашли во время тушения. Ликвидировать пожар удалось в 2:44.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается вместе с причинами произошедшего. На месте работают следователи.