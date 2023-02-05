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НовостиОбщество5 февраля 2023 5:00

В южные районы Башкирии отправили экипажи оперативного реагирования ГИБДД

Глава ведомства сообщил о тяжелой ситуации
Источник:kp.ru

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что в южные районы республики отправили экипажи специализированного взвода ДПС оперативного реагирования. По предоставленным данным, решение принято из-за роста аварийности. Речь идет о Сибае, а также об Абзелиловском, Зилаирском, Баймакском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах.

По словам Севастьянова, экипажи отправили после анализа, который помог оценить состояние травматизма на дорогах и выявить проблемные зоны. Ситуация, согласно полученной информации, усугубилась в вышеперечисленных районах в начале года.

– Такая практика несения службы позволяет своевременно реагировать на те моменты, которые в последующем могут повлечь ДТП с тяжкими последствиями», – пояснил глава ведомства.