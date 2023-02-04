Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на начало следующей недели

В темное время суток температура составит -13,-18° (при прояснениях похолодает до -21,-26°. Днём солнце прогреет воздух до -7,-12° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики башкирского гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на начало следующей недели. В регионе ожидается относительно холодная погода с минимальным количеством снега.

В понедельник, 6 февраля, ночью в Башкирии обойдется без существенных осадков, а днем местами выпадет небольшой снег. Ветер будет северный и умеренный. В темное время суток температура составит -13,-18° (при прояснениях похолодает до -21,-26°. Днём солнце прогреет воздух до -7,-12°.

Во вторник, 7 февраля, характер погоды не изменится: небольшой снег, тот же ветер и температурный режим.