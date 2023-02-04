Жителя Башкирии осудили на три года за хранение ружья с патронами покойного отца

В башкирском городе Ишимбае на три года осудили 62-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома ружье с патронами, принадлежавшими покойному отцу

В башкирском городе Ишимбае на три года осудили 62-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома ружье с патронами, принадлежавшими покойному отцу. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба инстанции.

– Подсудимый смерти своего отца, являвшегося охотником и умершим более десяти лет назад, забрал себе ружье, патроны и банки с порохом, принадлежащим его отцу и стал незаконно хранить их в своем доме, не имея на это разрешения, – следует из материалов дела.

Мужчина признал свою вину полностью. Он знал, что хранение боеприпасов запрещено законом, однако решил не сдавать ружье и патроны.

Суд приговорил горожанина 3 трем годам лишения свободы условно и наложил на него штраф в 10 тыс. рублей.