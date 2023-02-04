Неделю назад по пути из Магнитогорска в Уфу пропал Разиль Абдрахмонов

фото: vk.com // "ЛЕГИОН СПАС74" ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ

Неделю назад по пути из Магнитогорска в Уфу пропал 36-летний Разиль Абдрахмонов. Днем 27 января мужчина сел в такси от торгового центра «Радуга» и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом в соцсетях сообщила поисковая организация «Легион Спас74».

Приметы пропавшего: на вид – 30-35 лет, рост – 170.180 см, плотное телосложение, черные короткие волосы.

Был одет в вязаную шапку в сине-серую полоску, черно-серый горнолыжный костюм, серые утепленные кроссовки. При себе имел большую синюю сумку на колесах.

Всех, кто видел Абдрахмонова с 27 января или знает, где он находится, просят позвонить по номеру «Легион Спас74»: 8-800-300-85-99.