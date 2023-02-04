Минздрав напомнил жителям Башкирии о возможности записаться к врачу в выходные

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило жителям республики о возможности записаться к врачу в выходные дни Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило жителям республики о возможности записаться к врачу в выходные дни. Контакт-центр ведомства по субботам работает с 8:00 до 16:00, а по воскресеньям – с 8:00 до 14:00. Номер для записи – 112 (доп. 2).

В регионе записаться на прием к специалисту также можно через регистратуру (лично или по телефону), Единый медицинский портал, Госуслуги, инфоматы в поликлиниках и мобильное приложение «К врачу».

Самостоятельно жители Башкирии могут записаться к врачам общей практики, хирургу, офтальмологу, отоларингологу, дерматологу, инфекционисту, урологу, акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру-наркологу, фтизиатру, детскому психиатру и фельдшеру. К остальных специалистом запись возможна только через терапевта, но исключение делается для пациентов, состоящих на диспансерном учете.