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НовостиОбщество4 февраля 2023 17:06

Температура воздуха 5 февраля в Башкирии понизится до -28°

Синоптики регионального гидрометцентра обновили свой прогноз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в воскресенье, 5 февраля, похолодает до -28°

В Башкирии в воскресенье, 5 февраля, похолодает до -28°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в воскресенье, 5 февраля, похолодает до -28°. Об этом в своем обновленном прогнозе сообщил региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, в республике обойдется без существенных осадков. Ожидается облачная погода с прояснениями. Северный и северо-восточный ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью понизится до -13,-18° (при прояснениях -23,-28°). Днем столбики термометров покажут -9,-14° (в горных районах потеплеет до -4°).