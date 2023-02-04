В Башкирии родительских прав лишили мать, которая забросила дочь после смерти ее отца

Мелеузовский районный суд Башкирии лишил родительских прав местную жительницу, которая забросила малолетнюю дочь после смерти ее отца в 2018 году

Мелеузовский районный суд Башкирии лишил родительских прав местную жительницу, которая забросила малолетнюю дочь после смерти ее отца в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Суд еще год назад ограничил женщину в родительских правах и постановил изъять у нее ребенка. С этого момента мать не обращалась в органы опеки, чтобы вернуть дочь. Она не интересуется жизнью и здоровьем девочки, нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни.

Отдел опеки понял, что ждать уже нечего, и подал в суд иск с требованием лишить женщину родительских обязанностей. Инстанция удовлетворила это заявление.

Ранее сообщалось, что Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать.