В Башкирии простились с погибшим в СВО на Украине мобилизованным Сергеем Карнеевым

фото: vk.com // Учалинский район Республики Башкортостан

Сегодня, 4 февраля, в башкирском селе Вознесенка Учалинского района состоялась церемония прощания с 33-летним Сергеев Карнеевым, который погиб в ходе специальной военной операции. Мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

– По словам сослуживцев, Сергей Карнеев был отважным бойцом. Попав вместе с товарищами в окружение противника, не растерялся, открыл огонь из пулемета и задержал наступление вражеской стороны, тем самым дал возможность вывезти раненых и выйти разведывательной группе из окружения, – рассказали в районе.

Сергей Карнеев родился 20 июля 1989 года. Учился в школе Вознесенки и профессиональном лицее №38 в Миассе. В мае 2008 года его призвали на срочную службу, после которой он работал на гражданских специальностях. В сентябре 2022-го Карнеев был мобилизован. Боевое слаживание проходил в качестве пулеметчика. Военнослужащий погиб 26 декабря.

Напомним, 3 февраля стало известно о гибели в СВО еще одного бойца из Башкирии - Рамиля Тулебаева.