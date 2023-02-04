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НовостиЗдоровье4 февраля 2023 9:51

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще два человека

Заболеваемость в республике растет с 23 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 161 жителю. Заболеваемость в республике растет ежедневно растет с 23 января

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 161 жителю. Заболеваемость в республике растет ежедневно растет с 23 января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 161 жителю. Заболеваемость в республике растет ежедневно растет с 23 января. С начала пандемии в регионе подтвердили более 348,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил местный Минздрав.

За минувшие 24 часа скончались от COVID-19 два еще человека. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 991 пациент. Переболели коронавирусом почти 341,1 тыс. жителей республики, 113 из них выписались по выздоровлению за прошедшие сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 1 574 человека: 1 405 пациентов лечатся дома, 169 – лежат в ковид-госпиталях.