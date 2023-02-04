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НовостиОбщество4 февраля 2023 9:07

В Башкирии открыли движение по трассе Уфа-Оренбург, которую закрывали из-за тумана

Из-за плохой видимости на автодороге в ДТП угодили четыре автомобиля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в 13:00 4 февраля открыли движение по участку трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе

В Башкирии в 13:00 4 февраля открыли движение по участку трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии в 13:00 4 февраля открыли движение по участку трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе. Утром там вводили ограничение на проезд всех видов транспорта из-за тумана.

– Перекрытие снято. Движение в штатном режиме, – передали в региональном МЧС.

Напомним, дорожные службы перекрывали отрезок трассы со 156 по 159 километр. Незадолго до этого там произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля, обошлось без пострадавших. Ранее недалеко оттуда случилась смертельная автоавария с тремя машинами, в которой погиб один из водителей.