В Башкирии открыли движение по трассе Уфа-Оренбург, которую закрывали из-за тумана

В Башкирии в 13:00 4 февраля открыли движение по участку трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии в 13:00 4 февраля открыли движение по участку трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе. Утром там вводили ограничение на проезд всех видов транспорта из-за тумана.

– Перекрытие снято. Движение в штатном режиме, – передали в региональном МЧС.

Напомним, дорожные службы перекрывали отрезок трассы со 156 по 159 километр. Незадолго до этого там произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля, обошлось без пострадавших. Ранее недалеко оттуда случилась смертельная автоавария с тремя машинами, в которой погиб один из водителей.