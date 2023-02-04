Башкирия отправила в зону СВО крупный гуманитарный груз для мобилизованных

фото: vk.com // Ирек Сагитов

3 февраля Башкирия отправила на Донбасс конвой из 40 машин с гуманитарным грузом для мобилизованных в зоне специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

В состав груза вошли 22 легковых автомобиля повышенной проходимости, передвижная баня, квадрокоптеры, тепловизоры, буржуйки, экипировка, теплая одежда, генераторы, а также письма и сотни посылок от семей военнослужащих.

В формировании конвоя приняли участие 17 городов и районов республики. 13 глав муниципалитетов лично выехали с колонной, чтобы встретиться в зоне СВО в мобилизованными. Чиновники узнают о насущных проблемах бойцов и примут меры к их решению.