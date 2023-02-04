Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 февраля 2023 8:02

В Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина

Она сидела за рулем отечественной легковушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 4 февраля, в Абзелиловском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла около двенадцати часов дня. На 35-м километре дороги Аскарово- Альмухаметово – Сибай столкнулись встречные Lexus и ВАЗ-2114.

В ДТП погибла женщина, сидевшая за рулем отечественной легковушки. Сейчас на месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Они выясняют подробности инцидента.

Напомним, за сегодняшний день это уже вторая автоавария со смертельным исходом: утром в Стерлитамакском районе водитель Lada Priora погиб в столкновении со Scania.