На трассе Уфа-Оренбург в Башкирии из-за тумана столкнулись четыре автомобиля

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 4 февраля, на трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии из-за сильного тумана столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на 157-м километре автодороги. Судя по кадрам с места происшествия, в ДТП попали легковушка, грузовик и внедорожник. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет.

фото: ГИБДД РБ

В Госавтоинспекции отметили, что туман на трассе наблюдается со 146 по 163 километр. Из-за этого утром на автодороге ограничивали движение для всех видов транспорта. Водителей направляли в объезд через город Салават.