В Башкирии женщина скалкой сломала ключицу своему мужу

В Балговарском районе Башкирии местная жительница во время ссоры с мужем скалкой сломала ему ключицу

В Благоварском районе Башкирии местная жительница во время ссоры с мужем скалкой сломала ему ключицу. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

– В ходе словесного конфликта, произошедшего на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, [обвиняемая] ударила скалкой своего супруга, муж получил перелом левой ключицы, – рассказали в инстанции.

Повреждение мужчины расценили как вред здоровью средней тяжести. Против его супруги возбудили уголовное дело. На суде она полностью признала вину, раскаялась и извинилась перед супругом. В качестве наказания ее приговорили к условному сроку на один год.