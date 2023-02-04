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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 6:52

В Башкирии женщина скалкой сломала ключицу своему мужу

Ее приговорили к одному году условно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Балговарском районе Башкирии местная жительница во время ссоры с мужем скалкой сломала ему ключицу

В Балговарском районе Башкирии местная жительница во время ссоры с мужем скалкой сломала ему ключицу

В Благоварском районе Башкирии местная жительница во время ссоры с мужем скалкой сломала ему ключицу. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

– В ходе словесного конфликта, произошедшего на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, [обвиняемая] ударила скалкой своего супруга, муж получил перелом левой ключицы, – рассказали в инстанции.

Повреждение мужчины расценили как вред здоровью средней тяжести. Против его супруги возбудили уголовное дело. На суде она полностью признала вину, раскаялась и извинилась перед супругом. В качестве наказания ее приговорили к условному сроку на один год.