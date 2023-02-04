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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:13

В Башкирии из-за сильного тумана перекрыли 3-километровый участок трассы Р-240

На автодороге уже произошло ДТП с четырьмя автомобилями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня, 4 февраля, из-за сильного тумана перекрыли участок федеральной трансы Р-240

В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня, 4 февраля, из-за сильного тумана перекрыли участок федеральной трансы Р-240

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня, 4 февраля, из-за сильного тумана перекрыли участок федеральной трансы Р-240 (Уфа-Оренбург) – со 156 по 159 километр. Об этом сообщило региональное МЧС.

– С 10:15, предварительно, на один час перекрыто движение для всех видов транспорта из-за сильного тумана. Имеется объезд через город Салават, – передали в экстренном ведомстве.

Начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов уже рассказал, что на 157-м километре трассы в условиях тумана столкнулись сразу четыре автомобиля. В ДТП обошлось без пострадавших.

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

фото: телеграм // Владимир Севастьянов