В Башкирии ищут пропавшую 16-летнюю девушку

фото: vk.com // ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас)

В Уфе пропала 16-летняя Елизавета Х. В пятницу, 3 февраля, она вышла из дома и не вернулась. Девушка может также находиться в деревне Ягодная Иглинского района Башкирии. Сейчас ее ищут волонтеры. Об этом сообщила поисковая организация «Башрегионспас».

Приметы: рост – 165 см, плотное телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.

Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы и золотистые сапоги-дутыши.

Всех, кто видел Елизавета или знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефону 8-937-3-102-112 («Башрегионспас») или 112.