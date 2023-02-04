В Башкирии водитель Lada Priora погиб при ДТП со встречной Scania

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 4 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии водитель легковушки погиб при ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИДДД.

Авария случилась в восьмом часу утра. На 151-м километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Lada Priora под управлением 31-летнего водителя из Куюргазинского района и встречная Scania, за рулём которой сидел 39-летний житель Уфимского района. После столкновения грузовик врезался в Nissan Qashqai.

фото: ГИБДД РБ

Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.