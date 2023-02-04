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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:00

«В нашей памяти улыбчивый»: вдали от дома трагически погиб житель Башкирии

Во время СВО погиб Рамиль Тулебаев из района Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: администрация Зианчуринского района

Фото: администрация Зианчуринского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Тулебаев. Об этом сообщили в администрации Зианчуринского района.

– Искренние соболезнования родным и близким. Сил и терпения в этот скорбный час, – прокомментировали гибель в администрации.

В окружении погибшего рассказали, что он был приветливым, улыбчивым человеком, который всегда приходил на помощь.

– До сих пор не верится, что это правда. Вместе учились, ходили в школу. Такой спокойный был, – рассказали его друзья.

– Рамиль всегда в нашей памяти улыбчивый и жизнерадостный. Дай Бог мужества и терпения родителям. Искренне соболезную, – выражают скорбь знавшие Рамиля Тулебаева.

В администрации сообщили, что церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 12:00, в селе Новые Чебенки.