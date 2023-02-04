«В нашей памяти улыбчивый»: вдали от дома трагически погиб житель Башкирии

Фото: администрация Зианчуринского района

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Тулебаев. Об этом сообщили в администрации Зианчуринского района.

– Искренние соболезнования родным и близким. Сил и терпения в этот скорбный час, – прокомментировали гибель в администрации.

В окружении погибшего рассказали, что он был приветливым, улыбчивым человеком, который всегда приходил на помощь.

– До сих пор не верится, что это правда. Вместе учились, ходили в школу. Такой спокойный был, – рассказали его друзья.

– Рамиль всегда в нашей памяти улыбчивый и жизнерадостный. Дай Бог мужества и терпения родителям. Искренне соболезную, – выражают скорбь знавшие Рамиля Тулебаева.

В администрации сообщили, что церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 12:00, в селе Новые Чебенки.