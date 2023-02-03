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НовостиОбщество3 февраля 2023 16:41

Хабиров встретился с семьями трех погибших в СВО бойцов

Руководитель передал родителям военнослужащих ордена Шаймуратова, которыми они были награждены посмертно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

3 февраля глава Башкирии Радия Хабиров во время визита в Ермекеевский район встретился с семьями трех погибших в ходе специальной военной операции бойцов: Александра Пургина, Ивана Кукушкина и Сергея Прокофьева. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Во время встречи Хабиров выразил соболезнования родителям военнослужащих и передал им ордена Шаймуратова, которыми Пургин, Кукушкин и Прокофьев были награждены посмертно.

Глава Башкирии предложил родным бойцов пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере. Также он поручил руководителю района Ильшату Райманову принять меры по увековечению памяти погибших и установить в их родных селах мемориальные доски.

Согласно данным администрации Ермекеевского района, погибшим в СВО Сергею Прокофьеву было 24 года, Ивану Кукушкину – 37, а Александру Пургину – 40.