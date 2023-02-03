До конца года в подъездах всех многоквартирных домов Уфы установят «уголки безопасности»

До конца 2023 года в подъездах всех 5,5 тыс. многоквартирных жилых домов в Уфе оборудуют «уголки безопасности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в подъездах всех 5,5 тыс. многоквартирных жилых домов в Уфе оборудуют «уголки безопасности». Речь идет о стендах с памяткой о том, как вести себя в случае пожара. Их планируется установить у входных групп, лифтов или в тамбурах. Об этом на оперативном штабе в городской администрации 3 февраля сообщил вице-мэр Сергей Кожевников.

– Анализ показывает: при возникновении нештатной ситуации люди теряются и не знают, как себя вести в тех или иных ситуациях. Начинают допускать смертельные ошибки при опасной ситуации. Сейчас при входе в подъезд мы видим только рекламу: пиццы, одежды, а самого главного, что касается гражданской обороны, у нас пока нет, – отметил чиновник.

Утвержденные штабом образцы информационных материалов будут направлены управляющим компания Уфы для последующего размещения в жилых домах.