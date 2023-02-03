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НовостиОбщество3 февраля 2023 15:20

«Спецавтохозяйство» Уфы просят признать банкротом

Соответствующее заявление поступило в башкирский Арбитраж
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Муниципальное «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы (МУП САХ) просят признать банкротом

Муниципальное «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы (МУП САХ) просят признать банкротом

Компания «Рудерис» попросило Арбитражный суд Башкирии признать банкротом муниципальное «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы (МУП САХ). Об этом 3 февраля сообщил «Ъ-Уфа».

Как уточнили в издании, ранее региональный Арбитраж обязал МУП САХ выплатить «Рудерису» 34,8 млн рублей задолженности, которая возникла в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Это решение выстояло и в апелляционной инстанции. Компания оказывала муниципальному предприятию услуги логистики: собирала и свозила на полигон твердые коммунальные отходы.

Уфимское «Спецавтохозяйство» занимается сбором и вывозом мусора, а также ремонтом и обслуживанием уборочной техники.