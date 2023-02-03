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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:45

В Башкирии женщину оштрафовали за попытку убежать от полицейского

Женщина в пьяном состоянии разгуливала по улице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд Кушнаренковского района Башкирии оштрафовал жительницу села Ахлыстино, которая в пьяном состоянии пыталась убежать от полицейского

Суд Кушнаренковского района Башкирии оштрафовал жительницу села Ахлыстино, которая в пьяном состоянии пыталась убежать от полицейского

Фото: Рустем АХУНОВ

Суд Кушнаренковского района Башкирии оштрафовал жительницу села Ахлыстино, которая в пьяном состоянии пыталась убежать от полицейского. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба инстанции.

Как следует из материалов дела, ночью нетрезвая женщина гуляла по улице Садовой. Ее заметил сотрудник правопорядка. Он попытался остановить сельчанку, но та бросилась бежать, игнорируя требования остановиться. В последствии она также оказала полицейскому сопротивление.

На заседании обвиняемая признала вину. Ей выписали штраф. О какой именно сумме идет речь, в инстанции не уточнили.