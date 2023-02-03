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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:12

На выходных 4 и 5 февраля температура воздуха в Башкирии упадет до -26°

Синоптики уточнили прогноз погоды на субботу и воскресенье
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии на выходных 4 и 5 февраля ожидается небольшое понижение температуры и обойдется без существенных осадков

В Башкирии на выходных 4 и 5 февраля ожидается небольшое понижение температуры и обойдется без существенных осадков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на выходных 4 и 5 февраля ожидается небольшое понижение температуры и обойдется без существенных осадков. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

В субботу, 4 февраля, температура воздуха ночью упадет до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днём столбики термометров покажут -6,-11° (в горных районах и вовсе ожидается 0°). В воскресенье, 5 февраля, будет холоднее на пару градусов: ночью -13,-18° (при прояснениях -21,-26°), днём -7,-12°.

В течение выходных умеренный ветер южных направлений сменится слабым, который будет дуть уже с севера.