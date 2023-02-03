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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 13:13

В Башкирии глыба льда с крыши 5-этажного дома рухнула на голову 10-летней девочки

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Николай Алексеев

фото: vk.com // Николай Алексеев

В башкирском городе Стерлитамаке сегодня, 3 февраля, на голову 10-летней девочки рухнула глыба льда с крыши 5-этажного дома по улице Коммунистической, 15. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета республики.

фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Инцидент произошел около 16:00. Наледь упала на школьницу, когда та вместе с матерью выходила из пункта доставки товаров. Ребенок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как рассказали «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, сейчас девочка находится в реанимации.

фото: vk.com // Николай Алексеев

фото: vk.com // Николай Алексеев

Прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительного ведомства допрашивают очевидцев и работников управляющей компании, которая отвечает за уборку крыши от наледи и снега. В отношении ребенка проведут судмедэкспертизу.