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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:50

Хабиров подписал закон о выплатах донорам крови 5 тыс. рублей

Деньги получат те, кто безвозмездно прошел процедуру более ста раз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз, будут выплачивать по 5 тыс. рублей. Документ 3 февраля появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, региональный парламент принял соответствующий законопроект 26 января. Деньги на выплаты донорам будет выделять местный бюджет: расходы составят порядка 815 тыс. рублей в год.

Сейчас в Башкирии насчитывается более 160 доноров, которые регулярно и безвозмездно пополняют банк крови.