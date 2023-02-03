Хабиров подписал закон о выплатах донорам крови 5 тыс. рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз, будут выплачивать по 5 тыс. рублей. Документ 3 февраля появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, региональный парламент принял соответствующий законопроект 26 января. Деньги на выплаты донорам будет выделять местный бюджет: расходы составят порядка 815 тыс. рублей в год.

Сейчас в Башкирии насчитывается более 160 доноров, которые регулярно и безвозмездно пополняют банк крови.