В Башкирии за сутки подтвердили 145 новых случаев коронавируса

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 145 жителям. Заболеваемость в республике растет уже десять дней подряд – с 23 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 145 жителям. Заболеваемость в республике растет уже десять дней подряд – с 23 января. С начала пандемии в регионе подтвердили 348,5 тыс. случаев инфицирования. Об этом 3 февраля сообщил местный Минздрав.

За минувшие 24 часа скончались от COVID-19 два еще человека. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 989 пациентов. Переболели коронавирусом почти 341 тыс. жителей республики, 129 из них выписались по выздоровлению за прошедшие сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 1 528 человек: 1 374 пациента лечатся дома, 154 – лежат в ковид-госпиталях.