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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:50

Хабиров рассказал о легендарном генерале из Башкирии Иване Ласкине

Военный брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о советском генерале Иване Ласкине, который в начале 1943 года вел переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом. Он же брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Руководитель региона поделился историей о легендарном военном и уроженце Ермекеевского района в своих соцсетях 3 февраля.

– Непросто сложилась его судьба. Были и несправедливые обвинения, арест. Но он боролся за свою правду и был полностью реабилитирован, – написал чиновник. – Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову.

Напомним, 2 февраля Россия отметила 80-летнюю годовщину окончания Сталинградской битвы.