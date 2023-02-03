Хабиров рассказал о легендарном генерале из Башкирии Иване Ласкине

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о советском генерале Иване Ласкине, который в начале 1943 года вел переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом. Он же брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. Руководитель региона поделился историей о легендарном военном и уроженце Ермекеевского района в своих соцсетях 3 февраля.

– Непросто сложилась его судьба. Были и несправедливые обвинения, арест. Но он боролся за свою правду и был полностью реабилитирован, – написал чиновник. – Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову.

Напомним, 2 февраля Россия отметила 80-летнюю годовщину окончания Сталинградской битвы.