Туристов из Башкирии ждет быстрый интернет в «российской Мекке»

Так называют село Средняя Елюзань в Пензенской области, которое считается одним из самых больших татарских сел в Европе.

Оно является популярным местом притяжения мусульман со всего мира и любителей этнографического туризма. Село Средняя Елюзань, находящееся в 65 км от областного центра, было основано 342 года назад. Там сейчас проживают почти 10 тысяч человек, действуют 11 мечетей и медресе. В селе чтут традиции и даже детей воспитывают преимущественно дома, а не в детских садах. В традиционные праздники, особенно на Сабантуй, сюда приезжает множество туристов из других регионов и стран ближнего зарубежья.

В этом селе уже работали базовые станции МегаФона, установка еще одной позволила значительно улучшить покрытие и увеличить скорости мобильного интернета. Теперь у туристов и местных жителей будет еще больше возможностей поделиться впечатлениями с друзьями и близкими онлайн.

«В Пензенской области множество поселений с богатыми культурными традициями. Современные технологии делают их еще более привлекательными для туристов. Благодаря мобильному интернету 4G можно легко вести прямые эфиры из самых отдаленных мест и делиться со своими подписчиками в соцсетях уникальными фото и видео. Пиковые скорости загрузки, достигающие 100 Мбит/с, позволяют проводить и смотреть такие трансляции без задержек. Кроме того, в регионе растет проникновение VoLTE, а это значит, что все больше пользователей могут одновременно говорить по телефону и серфить в интернете», — отмечает директор МегаФона в Пензенской области Сергей Гречко.