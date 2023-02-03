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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:35

ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе 3 и 4 февраля

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
3 и 4 февраля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

3 и 4 февраля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и завтра, 3 и 4 февраля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом предупредила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено пресечению управления транспортным средством нетрезвыми водителями, – передали в дорожной полиции.

Также инспекторы будут особое внимание обращать на водителей, которые перевозят детей с нарушениями правил безопасности.