ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе 3 и 4 февраля

3 и 4 февраля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и завтра, 3 и 4 февраля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом предупредила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено пресечению управления транспортным средством нетрезвыми водителями, – передали в дорожной полиции.

Также инспекторы будут особое внимание обращать на водителей, которые перевозят детей с нарушениями правил безопасности.