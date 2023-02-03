В Башкирии частные приюты для животных получат господдержку

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В Башкирии частные приюты для животных получат государственную поддержку. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курултая в этом месяце планируют вести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Согласно ему, создаваемые на территории региона приюты для животных могут быть государственными, муниципальными и частными. Также устанавливается, что частникам может быть оказана поддержка со стороны властей.

Государственная поддержка, как утверждает председатель Госсобрания региона Константин Толкачев, «будет стимулировать развитие частной инициативы». Депутаты рассчитывают, что система частных приютов для собак сократит число бездомных животных в республике.