Рустэм Ахметшин с ушел поста главного врача РДКБ

Фото: аккаунт Рустэма Ахметшина в социальных сетях

Рустэм Ахметшин ушел с поста главного врача Республиканкой детской клинической больницы. Об этом «КП-Уфа».рассказала пресс-служб регионального Министерства здравоохранения.

Сообщается, что бывшего главврача закончился срок контракта. Несмотря уход с должности Ахметшин работать в системе здравоохранения в качестве наставника для молодых специалистов.

– Его опыт будет направлен на научную и образовательную деятельность, – утверждает Минздрав республики.

Рустэм Ахметшин родился 4 сентября 1963 года в городе Уфа. Он окончил Башкирский государственный медицинский институт и Башкирский государственный университет. Является кандидатом медицинских наук. Имеет звания заслуженного врача Российской Федерации и заслуженного врача Башкирии. Занимал пост главного врача РДКБ почти 15 лет – с 2008 года.