Премьер-министр России поручил создать в Башкирии военный учебный центр

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в Башкирии военный учебный центр. Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 1 февраля.

Согласно документу, российскому Министерству образования и науки поручено сформировать центр на базе Уфимского университета науки и технологий. Ведомство должно создать его в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания по обучению граждан по программам военной подготовки.

Напомним, недавно в Уфе презентовали новый вуз, созданный после объединения БашГУ и УГАТУ – Уфимский университет науки и технологий. Для учебного заведения дизайнеры разработали собственный бренд.