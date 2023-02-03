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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:02

Премьер-министр России поручил создать в Башкирии военный учебный центр

Он будет сформирован на базе УУНиТ
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в Башкирии военный учебный центр. Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 1 февраля.

Согласно документу, российскому Министерству образования и науки поручено сформировать центр на базе Уфимского университета науки и технологий. Ведомство должно создать его в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания по обучению граждан по программам военной подготовки.

Напомним, недавно в Уфе презентовали новый вуз, созданный после объединения БашГУ и УГАТУ – Уфимский университет науки и технологий. Для учебного заведения дизайнеры разработали собственный бренд.