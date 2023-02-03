В Башкирии построят санаторий за 1,5 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Куюргазинском районе Башкирии построят санаторий за 1,5 миллиарда рублей. Об этом на прошедшем недавно заседании «Инвестиционный час» рассказал гендиректор компании «СТК» Рафаэль Байназаров.

Возводить круглогодичный санаторий на 750 мест планируют начать в 2023 году. На территории появятся лечебно-оздоровительный корпус, отель, ресторан, столовая, индивидуальные домики для проживания, а также детский игровой и спортивный комплексы. Реализация проекта позволит создать 120 рабочих мест.

Власти Башкирии в лице главы республики Радия Хабирова выразили готовность помочь в подведении инженерно-коммунальной инфраструктуры для нового санатория.

– При этом важно грамотно организовать работу санатория с учетом экологических и природных особенностей местности, – заявил руководитель региона.