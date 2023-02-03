В Башкирии при пожаре в садовом доме пострадал 38-летний мужчина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера около полуночи, 2 февраля, в Чишминском районе Башкирии при пожаре в частном доме пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось в садовом товариществе «Здоровье». На место происшествия были направлены сотрудники чрезвычайных служб. Здесь специалисты обнаружили полыхающий двухэтажный садовый дом .

В результате инцидента пострадал 38-летний мужчина. Он получил ожог второй степени левой кисти и обморожение стоп первой-второй степени. После осмотра врачей его отпустили лечится на дому.