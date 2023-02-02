В Уфе вечером 2 февраля из-за утечки без воды остались 13 жилых домов

Вечером 2 февраля, 13 жилых домов остались без холодного водоснабжения из-за утечки из земли, которая произошла рядом с домом по проспекту Октября, 89 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером, 2 февраля, 13 жилых домов остались без холодного водоснабжения из-за утечки из земли, которая произошла рядом с домом по проспекту Октября, 89. Сейчас профильные службы работают над устранением коммунальной аварии. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Без холодной воды остались жилые дома на:

– проспекте Октября, 87, 89, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5 и 91/1;

– улице Блюхера, 1/2, 1/3, 6/3, 8/1, 10/1.

В «Уфаводоканале» добавили, что для попавших под отключение жителей будет организован подвоз воды между домами 91а и 92/2 по проспекту Октября.