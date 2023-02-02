«Черкизово» намерено инвестировать в башкирские предприятия 500 млн рублей

Группа «Чиркизово» намерена инвестировать в башкирские предприятия птицеводства и растениеводства 500 млн рублей

Группа «Черкизово» намерена инвестировать в башкирские предприятия птицеводства и растениеводства 500 млн рублей. Об этом на встрече с главой республики Радием Хабировым 2 февраля сказал гендиректор компании Сергей Михайлов.

«Черкизово» намерено инвестировать в купленные в декабре прошлого года активы компании «Русское зерно Уфа». Речь идет о предприятиях «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов», «Турбаслинские бройлеры». Их модернизация, по словам Михайлова, «начнется в ближайшее время».

– Мы будем проводить реорганизацию и реконструкцию предприятий, – сказал руководитель «Черкизово». – В следующем году планируем увеличить производительность с 65 тысяч до 100 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе в год, а в дальнейшем довести её до 120 тысяч тонн.

Хабиров назвал «Черкизово» крупнейшим партнером республики в области сельского хозяйства. Он заявил, что регион готов обсудить меры поддержки компании для более интенсивного развития.