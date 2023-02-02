Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко может возобновить карьеру в ФК «Уфа»

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко может возобновить карьеру игрока в составе ФК «Уфа» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко может возобновить карьеру игрока в составе ФК «Уфа». Об этом он сказал в интервью «Чемпионату».

– Мы действительно общались с [гендиректором «Уфы» Шамилем] Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне, – сказал футболист.

Сейчас игроки и тренерский штаб «Уфы» находятся на сборах в курортном турецком городе Белеке. Там команда проводит контрольные матчи перед возвращением в Россию. Сегодня, 2 февраля, в телеграм-канале клуба появилось видео с тренировки, на котором можно заметить Павлюченко, стоящего рядом с Шамилем Газизовым.

Сейчас Роману Павлюченко 41 год. Он объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. На клубном уровне он выступал за российские клубы «Спартак», «Локомотив» «Кубань», «Урал», а также за английский «Тоттенхэм Хотспур».