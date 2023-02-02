В Башкирии объем введенного в 2022 году жилья вырос на 5,4%

В Башкирии в 2022 году были введены рекордные 3,06 млн кв. м жилья – это на 5,4% больше, чем было в 2021-м Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии в 2022 году были введены рекордные 3,06 млн кв. м жилья – это на 5,4% больше, чем было в 2021 году. За счет всех источников финансирования в республике построили 39,6 тыс. квартир (в 2021-м было 39 тыс.). Об этом 1 февраля сообщил Башстат.

– В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов, составила 62,7%. Населением построено 15902 собственных жилых дома общей площадью 1921,6 тыс. м 2 или 107,9% к 2021 году. Застройщиками […] республики введено в эксплуатацию 1140,9 тыс. м 2 жилья (101,4% к 2021 году), – передали в статистическом ведомстве.

1,12 млн кв. м новой жилплощади от застройщиков приходятся на высотные многоквартирные дома, 13,6 тыс. кв. м – на малоэтажки, 6,6 тыс. кв. м – на частные дома для одной семьи. В городах построено 56,3% общей площади жилья (1,72 млн кв. м), в селах – 43,7% (1,33 кв. м).

По объемам введенного жилья в 2022 году Башкирия среди регионов Приволжского федерального округа заняла второе место. Первую позицию с небольшим перевесом занял Татарстан – 3,09 кв. м.