Пошла чинить телефон и не вернулась: в Башкирии разыскивают молодую мать

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В Нефтекамске разыскивают 35-летнюю Эльвиру Абзалову, пропавшую 1 февраля при странных обстоятельствах. Как рассказал ее супруг, утром женщина отправилась чинить в мастерскую сломанный телефон, после чего перестала выходить на связь и домой так и не вернулась.

- На Эльвиру это вообще не похоже. У нас дети, она никогда не уходила без предупреждения. Все мы очень волнуемся и переживаем за нее, - говорит мужчина.

Приметы: на вид 34-35 лет, рост около 164 см, волосы длинные темные.

Была одета: спортивный костюм черно-розового цвета, бежевая шапка, при себе была небольшая черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльвиры Абзаловой, просьба связаться с ее родными по номеру 8(999)760-62-78.