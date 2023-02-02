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НовостиОбщество2 февраля 2023 15:04

Пошла чинить телефон и не вернулась: в Башкирии разыскивают молодую мать

В последний раз Эльвиру Абзалову видели 1 февраля
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Нефтекамске разыскивают 35-летнюю Эльвиру Абзалову, пропавшую 1 февраля при странных обстоятельствах. Как рассказал ее супруг, утром женщина отправилась чинить в мастерскую сломанный телефон, после чего перестала выходить на связь и домой так и не вернулась.

- На Эльвиру это вообще не похоже. У нас дети, она никогда не уходила без предупреждения. Все мы очень волнуемся и переживаем за нее, - говорит мужчина.

Приметы: на вид 34-35 лет, рост около 164 см, волосы длинные темные.

Была одета: спортивный костюм черно-розового цвета, бежевая шапка, при себе была небольшая черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльвиры Абзаловой, просьба связаться с ее родными по номеру 8(999)760-62-78.