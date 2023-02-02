Вузы Башкирии направят 1,8 млн рублей на поддержку студентов-детей участников СВО

В 2023 году вузы Башкирии направят 1,8 млн рублей на материальную поддержку студентов-детей участников специальной военной операции Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году вузы Башкирии направят 1,8 млн рублей на материальную поддержку студентов-детей участников специальной военной операции. Помощь будет оказана в части оплаты коммерческого обучения, коммунальных услуг в общежитиях и предоставлении путевок в санатории. Об этом 2 февраля рассказал премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

Как рассказал чиновник, в Башкирии функционируют 93 колледжа и восемь вузов – там учатся 536 и 122 студентов соответственно из числа детей участников СВО. В сфере среднего профобразования регион оказывает таким учащимся три меры поддержки: бесплатное горячее питание, сертификаты на обучение и обеспечение местами в общежитиях.

– На сегодняшний день 536 детей участников СВО обеспечены горячим питанием, 61 обучающийся получил сертификат, а в общежитиях колледжей живут все 153 нуждающихся в них обучающихся, – рассказал чиновник.

В сфере высшего образования детям участников СВО сейчас также помогают с переводом с коммерческой формы на бюджетную, бесплатным проживанием в общежитиях и оказывают материальную поддержку очникам (ее получили 54 студентов).