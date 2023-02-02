Роспотреб назвал города и районы Башкирии с высокой заболеваемостью гриппом и ОРИ

В Башкирии неблагополучными по заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями (ОРИ) сейчас являются Хайбулинский, Куюргазинский, Гафурийский и Учалинский районы, а также города Октябрьский и Кумертау. Уровень заболеваемости в указанных муниципалитетах выше среднереспубликанского в полтора раза. Об этом 1 февраля сообщил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что за четвертую неделю 2023 года в Башкирии зарегистрировали более 30,3 тыс. случаев ОРИ и гриппа, что на 1,6% больше, чем было неделей ранее. Наиболее высокие темпы прироста заболевших отмечаются среди детей 3-6 и 7-14 лет (+13,7% и +22,6% соответственно).

За прошлую неделю в республике выявили 95 лабораторно подтверждённых случаев гриппа: А(H1N1)09 (32,6%), А нетипированный (4,2%), В (41,1%), АГ (22,1%).