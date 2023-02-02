В Уфе на голову 11-летнего ребенка с козырька балкона на пятом этаже рухнула наледь

В Уфе вечером 1 февраля на голову 11-летнего ребенка с козырька балкона на пятом этаже рухнула наледь

В Уфе вечером 1 февраля на голову 11-летнего ребенка с козырька балкона на пятом этаже рухнула наледь. Инцидент произошел у дома по проспекту Октября, 164. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как передали в аварийной ведомства, пострадавший обратился в травматологический пункт. Там ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются профильные службы.

Напомним, в декабре прошлого года в башкирском городе Нефтекамске на двух женщин с крыши дома рухнула глыба снега.