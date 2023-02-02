Названы продукты, подорожавшие в Башкирии к концу января 2023 года

Аналитики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии к концу первого месяца 2023 года. Статистики сравнили ценники на продовольствие в магазинах за 23 и 30 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики Башстата назвали продукты, подорожавшие в Башкирии к концу первого месяца 2023 года. Статистики сравнили ценники на продовольствие в магазинах за 23 и 30 января и опубликовали отчет об этом 2 февраля.

Больше всего в процентном соотношении в стоимости выросли свежие огурцы и репчатый лук (на 8,2-8,4% – до 226,5 и 36 руб. за 1 кг соответственно), также подорожали вареная колбаса (на 3,4% – до 401,5 руб.) и макароны (на 3% – до 76,5 руб.).

Из подешевевших продуктов можно отметить разве что мясные консервы для детского питания: за неделю они упали в цене на 3,6% – до 972 рублей.