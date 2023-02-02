Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 9:48

Названо место Башкирии среди самых безопасных регионов России

Среди регионов страны в рейтинге по данному показателю республика занимает 49 место
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названо место Башкирии среди самых безопасных регионов России. Рейтинг по числу зарегистрированных преступлений в субъектах страны опубликовала Генеральная прокуратура.

В Башкирии, согласно данным специалистов, за 2022 год было совершено 50 751 преступление. По данному показателю республика заняла девятое место. Больше всего преступлений было зафиксировано в Москве (138 180), Краснодарском крае (77 125) и Московской области (74 054).

Следует отметить, с 2015 года уровень преступности в республике сокращается. Раньше в регионе регистрировалось более 57 тысяч преступлений. Таким образом, с 2018-го их число уменьшилось на 11,6%.