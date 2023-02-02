Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названо место Башкирии среди самых безопасных регионов России. Рейтинг по числу зарегистрированных преступлений в субъектах страны опубликовала Генеральная прокуратура.

В Башкирии, согласно данным специалистов, за 2022 год было совершено 50 751 преступление. По данному показателю республика заняла девятое место. Больше всего преступлений было зафиксировано в Москве (138 180), Краснодарском крае (77 125) и Московской области (74 054).

Следует отметить, с 2015 года уровень преступности в республике сокращается. Раньше в регионе регистрировалось более 57 тысяч преступлений. Таким образом, с 2018-го их число уменьшилось на 11,6%.